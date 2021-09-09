قناة كورية جنوبية تعتذر عن بث الأذان في موسيقا خلفية أحد برامجها

اعتذرت قناة "أم نت" الموسيقية الكورية الجنوبية بعد الجدل حول إساءة الموسيقى الافتتاحية لبرنامج مسابقات "ستريت وومان فايتير" للدين الإسلامي.

وشرح فريق إنتاج برنامج "ستريت وومان فايتير" (Street Woman Fighter)" عبر موقعه أن الموسيقى المثيرة للجدل هي تسجيل صوتي إلكتروني مدرج رسميا في موقع التسجيلات الصوتية الرسمي وتم اختياره كموسيقى خلفية للبرنامج، وليس لغرض آخر".

وأوضح الفريق أنه يتقدم بالاعتذار على التسبب بالإزعاج وعدم الأخذ في الحسبان إمكانية أن اللحن المرتبط بدين معين قد يثير حفيظة البعض.

وأعلن الفريق أن مقطع الفيديو على خلفية التسجيل الصوتي المعني سيتم استبداله بتسجيل صوتي آخر.

وسبق أن تعرض البرنامج للانتقادات من معجبي القناة في الخارج، حيث قالوا إن موسيقى الحلقة الأولى للبرنامج هي معدلة من الأذان، الأمر الذي يدل على عدم احترام القناة للدين الإسلامي.

المصدر: يونهاب