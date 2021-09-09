موسكو تنفي أي تدخل في استفتاء كتالونيا وتطالب "نيويورك تايمز" بعدم نشر الأنباء الكاذبة

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صحيفة "نيويورك تايمز" بتفنيد مقال زعم بوجود اتصالات بين مستشار الرئيس السابق للحكومة الكتالونية كارليس بويغديمونت، وروسيا.

ولفتت زاخاروفا إلى أن المعنى المبطن في مقال الصحيفة "ثوري تقليديا، ومفاده أن روسيا تتدخل" في كل شيء.

وذكرت أن الحديث في المقال يدور عن "تقرير للمخابرات الأوروبية تمكن مراسلو "نيويورك تايمز" من الاطلاع عليه"، فيما تبين لاحقا أن "كل ذلك تزييف غبي".

وزعمت الصحيفة أن جوزيب لويس آلاي كبير مستشاري رئيس كاتالونيا السابق التقى رجل الأعمال الروسي ألكسندر دميترينكو "ومسؤولي استخبارات أجانب" وأوليغ سيرومولوتوف، المسؤول عن مكافحة الإرهاب ويشغل منصب نائب وزير الخارجية الروسي.

وأكدت زاخاروفا أن سيرومولوتوف لم يقابل قط جوزيب لويس آلاي في موسكو وخارج روسيا، ولا تربطه به أي اتصالات لا في السابق ولا حاليا.

المصدر: RT