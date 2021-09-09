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مصدر: بايدن يطالب العاملين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19

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مصدر: بايدن يطالب العاملين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19
Reuters LEAH MILLIS
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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحاجة إلى تطعيم العاملين والمتعاقدين الفيدراليين باللقاحات المضادة لكوفيد.

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وبعد أسابيع من تكليف الموظفين الفيدراليين بالحصول على جرعة لقاح أو مواجهة بروتوكولات الاختبار وارتداء الكمامات، وقع بايدن أمرا تنفيذيا جديدا لطلب التطعيم لموظفي الفرع التنفيذي والمتعاقدين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية.

وتأتي هذه الخطوة قبل خطاب مزمع بعد ظهر اليوم الخميس يحدد فيه بايدن خطة من ستة بنود للتعامل مع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوتيرة الراكدة للتطعيم ضد كوفيد–19.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أمر بايدن يتضمن استثناءات للعاملين أو المتعاقدين الذين يسعون للحصول على إعفاءات دينية أو طبية من التطعيم.

ويهدف هذا التحرك إلى زيادة التطعيمات والحد من انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس والتي تقتل الآلاف كل أسبوع وتعرض تعافي اقتصاد البلاد للخطر.

وكان بايدن شجع على التطعيم ضد كوفيد–19 في أماكن مثل المدارس وأماكن العمل والحرم الجامعي. ويأمل البيت الأبيض بأن يؤدي التفويض الفيدرالي المعزز إلى إلهام المزيد من الشركات لتحذو حذوه.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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