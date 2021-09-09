استسلام 100 مقاتل من قوات المقاومة لـ"طالبان"

أفادت سلطات ولاية كابيسا شمال شرق أفغانستان، اليوم الخميس، باستسلام نحو 100 مقاتل في قوات "جبهة المقاومة الوطنية" لحركة "طالبان".

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مكتب إدارة الولاية أن 100 مقاتل في القوات المناهضة للحركة استسلموا الخميس في منطقة نجراب.

وأعلنت "طالبان" يوم 15 أغسطس أنها أحكمت سيطرتها على مركز ولاية كابيسا مدينة محمد راقي.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة، لكن تم تأجيل ذلك في ظل مواجهة الحركة مقاومة شرسة من قبل القوات المناهضة لها في إقليم بنجشير بقيادة أحمد مسعود، الزعيم السياسي العسكري من أصل طاجيكي.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات