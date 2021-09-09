رئيس وزراء تايلاند يقيل اثنين من أعضاء حكومته "لعدم الولاء"

أطاح رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الخميس بعضوين من مجلس الوزراء لـ"عدم الولاء".

إقرأ المزيد

ومن بين الوزيرين اللذين أطاح بهما أوتشا، وزير يشاع بشكل واسع أنه خطط دون نجاح ليخسر رئيس الحكومة التصويت على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي.

وكان نائب وزير الزراعة تامانات برومباو، مثيرا للجدل بشكل كبير حتى قبل محاولة التمرد المزعومة، إذ كان مسجونا لمدة 4 سنوات في أستراليا في التسعينيات من القرن الماضي ضمن قضية مرتبطة بتهريب الهيروين.

وواجه أيضا فضائح أخرى منها مزاعم بأنه حصل على الدكتوراه التي يحملها في الإدارة العامة بالتزوير لكنه أنكر كل الاتهامات بارتكاب أي جرم.

وفاز تامانات بمنصبه الوزاري عندما عمل كوسيط سياسي مهم وتمكن من تحويل دفة التصويت في شمال تايلاند لصالح حزب "بالانغ براتشارات" الحاكم، وعين أمينا عاما للحزب في يونيو.

وأطيح أيضا بنائبة وزير العمل نارومون بينيوسينوات مع تامانات، وفقا لمذكرة رسمية نشرت الخميس في صحيفة "رويال غازيت".

ونقلت وسائل إعلام تايلاندية أنها "متورطة أيضا في مخطط الأسبوع الماضي الفاشل ضد برايوت، والذي لم يعترف به رئيس الوزراء أو تامانات علنا".

المصدر: "أسوشيتد برس"