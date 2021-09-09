"جاء الروس.. جاءت نجاتنا!".. لابيد يروي قصة نجاة والده في غيتو بودابست عام 1945

خلال زيارته لموسكو اليوم، استذكر وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد قصة إنقاذ الجنود السوفيت لوالده في غيتو ببودابست، مشددا على أن الجيش الأحمر هو الذي خلص العالم من النازية والطغيان.

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وقال لابيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس: "كان والدي طفلا في غيتو اليهود في بودابست قبل 76 عاما. كان من المفترض أن يموت، لكن ذات يوم سمع أشخاصا يتحدثون بلغة لا يفهمها. فجأة رفعت جدتي رأسها وقالت: هذه هي اللغة الروسية، لقد جاء الروس، لقد نجونا!".

وتابع: "أنقذ الجيش الأحمر العالم من النازية والطغيان، وأنقذوا صبيا يبلغ من العمر 13 عاما في الغيتو اليهودي. وبعد ثلاث سنوات، أيد الشعب الروسي إقامة دولة إسرائيل ونحن مدينون لكم. نحفظ ذلك في ذاكرتنا، وشعبنا لديه ذاكرة طويلة!".

المصدر: RT