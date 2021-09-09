زاخاروفا: لافروف سيبحث الوضع بأفغانستان مع نظيره القطري

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث الوضع بأفغانستان، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو يوم 11 سبتمبر.

وأضافت زاخاروفا: "في 11 سبتمبر، سيجري وزير الخارجية سيرغي لافروف مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الذي سيزور موسكو في زيارة عمل قصيرة. وسيتم خلال ذلك بحث المسائل الآنية المتعلقة بالدفع اللاحق لمجمل العلاقات الثنائية. وسيجري تبادل متعمق لوجهات النظر حول تطور الوضع في أفغانستان وحوله".

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وأشارت زاخاروفا، إلى أن لافروف سيجري محادثات في موسكو يوم 13 سبتمبر مع لوكا بيكاري وزير الدولة للشؤون الخارجية في سان مارينو الذي سيقوم بزيارة رسمية لروسيا في 12-15 سبتمبر.

وسيزور لافروف، مدينة دوشنبه في 15 سبتمبر للمشاركة في برنامج فعاليات في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: تاس