وسائل إعلام: "طالبان" تغير اسم مطار حامد كرزاي الدولي في كابل

أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" غيرت اسم مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في اللجنة الثقافية لـ"طالبان" قوله إن الحركة قررت شطب اسم الرئيس السابق من تسمية المطار الرئيسي في البلاد.

كما أشار المصدر إلى أن "طالبان" غيرت أيضا اسم ساحة تمت تسميتها على شرف القيادي الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود الذي يقود نجله أحمد مسعود الآن قوات المقاومة المناهضة للحركة في ولاية بنجشير.

المصدر: "نوفوستي"