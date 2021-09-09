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دي مايو: ينبغي أن تظل مسألة احترام حقوق المرأة الأفغانية محورية

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دي مايو: ينبغي أن تظل مسألة احترام حقوق المرأة الأفغانية محورية
Reuters
لويجي دي مايو
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اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أنه "ينبغي أن تظل مسألة احترام حقوق المرأة الأفغانية محورية ففي غضون 20 عاما تم تحقيق مكتسبات ونالت المرأة الأفغانية الكرامة والاحترام".

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وأضاف دي مايو في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الآن لا يمكن أن ينهار كل شيء ومن الواضح أنه لا يمكن الاتفاق مع الإجراءات الأولى التي اتخذتها حركة "طالبان" مثل حظر ممارسة النساء للرياضة أو وضع ستارة لفصل الطالبات عن الطلاب في فصول الدراسة".

وتابع وزير الخارجية الإيطالي: "من هذا المنطلق لا يمكن للمجتمع الدولي بالتأكيد اتخاذ إجراءات لإضفاء الشرعية أو الاعتراف بحكومة حركة "طالبان".

وأردف: "هناك حاجة إلى الحزم وإيطاليا لا تنوي التراجع، فإن التزامنا أقصى ما يمكن وينبغي أن نفعل كل شيء لمساعدة هذا الشعب".

المصدر: وكالة "آكي"

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