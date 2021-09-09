الخارجية: موسكو وواشنطن ستواصلان التعاون بمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة

قالت الخارجية الروسية، إن موسكو وواشنطن تعتزمان مواصلة التعاون "في صيغة فيينا" مع جميع الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن موسكو شهدت يومي 8 و 9 سبتمبر مشاورات بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، والتي حضرها أيضا نائب مدير عام شركة "روساتوم" نيكولاي سباسكي، ونائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد هايزنغا.

وأضافت الوزارة: "جرى تبادل مفعم لوجهات النظر حول احتمالات استعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني. وأكد الجانبان مجددا عزمهما الراسخ على مواصلة التعاون في صيغة فيينا بمشاركة جميع الدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة، بما في ذلك إيران وكذلك ممثلو الولايات المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أن استعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بأسرع ما يمكن، يلعب الدور الهام جدا.

وخلال المباحثات، أكد الطرفان كذلك على ضرورة بناء العمل اللاحق، على أساس نتائج جولات المفاوضات السابقة التي استمرت بشكل مكثف من أبريل إلى يونيو.

وقالت الوزارة الروسية: "تم التأكيد على المساهمة البناءة الكبيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملية استقرار و إعادة تشغيل خطة العمل الشاملة المشتركة. وتم التعبير عن النية المتبادلة لمواصلة دعم أنشطة التحقق للوكالة في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

المصدر: نوفوستي