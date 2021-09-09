أردوغان: تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا تركت وحدها في نضالها لمكافحة الهجرة غير النظامية من سوريا"، معتبرا أن "تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تنتظر من "جارتها اليونان احترام حقوقنا ومصالحنا والتخلي عن سياسة الأمر الواقع أحادية الجانب"، مؤكدا أن "هناك إمكانية لإيجاد حلول مبنية على الإنصاف والعدالة والتعاون مع اليونان من خلال حل يراعي قانون الجيرة".

وفي إشارة إلى اليونان دون تسميتها، قال: "إغلاق الأبواب في وجه المظلومين السوريين وفتحها أمام قتلة تنظيم غولن الإرهابي الذين سفكوا دماء 251 من مواطنينا هو مصدر عار للإنسانية".

بدوره، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، على أنه "يجب أن تدرك اليونان بأن سعيها لتوسيع مجالها الجوي وزيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا عبارة عن أحلام فارغة".

وأضاف: "سنواصل أنشطتنا في مناطق الصلاحية البحرية الخاصة بنا ومناطق شمال قبرص التركية التي أعطتنا تصريحا بشأنها".

المصدر: "الأناضول" + TRT