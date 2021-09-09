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بيسكوف يعلق على أنباء حول تحضيرات للقاء بين بوتين وبايدن

أخبار العالم

بيسكوف يعلق على أنباء حول تحضيرات للقاء بين بوتين وبايدن
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الاتصالات الروسية الأمريكية تجري على مستويات مختلفة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين على أنه لا توجد تقديرات محددة بشأن اللقاء بين رئيسي الدولتين.

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وأضاف بيسكوف، ردا على طلب للتعليق على أنباء تحدثت عن الإعداد لاجتماع محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن: "هناك اتصالات روسية أمريكية على مستويات مختلفة، لكن لا توجد حاليا تقديرات محددة للاتصالات على مستوى القمة".

المصدر: نوفوستي

 

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