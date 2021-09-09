كتلة غرب إفريقيا ترسل وفدا إلى غينيا كوناكري للضغط على الانقلابيين

يتوجه وفد من قادة غرب إفريقيا إلى غينيا اليوم الخميس للقاء المجلس العسكري الذي أطاح في انقلاب عسكري مؤخرا بالرئيس ألفا كوندي.

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ويتوقع أن يجتمع كبار المسؤولين في الكتلة الاقتصادية ذات النفوذ في غرب إفريقيا "الإيكواس" في العاصمة كوناكري، حيث يمكسك ضباط عسكريون بمقاليد الأمور في البلاد الآن، للضغط عليهم لإعادة البلاد على الفور إلى الحكم الدستوري.

وكانت هذه الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة قد علقت عضوية غينيا في أعقاب الانقلاب الذي قاده الكولونيل مامادي دومبويا.

وقال بيان صدر من قمة افتراضية لزعماء المنطقة: "السلطات أعربت عن قلقها العميق إزاء انقلاب الخامس من سبتمبر 2021 وعواقبه على السلام والاستقرار الإقليميين"، مؤكدا معارضة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لأي "تغييرات سياسية بوسائل غير دستورية وتدين بأشد العبارات هذا الانقلاب".

وحثت الكتلة الإقليمية لدول المنطقة قادة الانقلاب في غينيا على ضمان سلامة الرئيس المخلوع "وكذلك سلامة جميع المعتقلين".

ولا يزال رئيس غينيا كوناكري كوندي تحت تحفظ المجلس العسكري، الذي قال إنه في مكان آمن ويحصل على الرعاية الطبية.

وبهذا الشأن، قال رئيس غانا نانا أدو أكوفو أدو إن انقلاب غينيا "انتهاك لميثاقنا المشترك بشأن الحكم في منطقة الإيكواس".

المصدر: ا ب