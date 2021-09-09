بالفيديو.. صرخات غاضبة من مواطنين أمريكيين إلى بايدن على خلفية سياسته حيال أفغانستان

استقبل بعض سكان ولاية نيو جيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن بانتقادات لاذعة بسبب معالجته الملف الأفغاني، وذلك خلال جولة الرئيس في الولاية المتضررة من إعصار "إيدا".

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بايدن وهو يتقفد المناطق المتضررة، بينما يسمع صوت شخص يصرخ: "من أجل ماذا مات أفضل صديق لي في أفغانستان عام 2011؟ هل من أجل أن يقوم هذا الرجل بمثل هذا الفعل المقرف؟".

وتابع: "أنت خلفت لهم دمارا وتركت أمريكيين هناك (في أفغانستان)".

كما يسمع في التسجيل صوت رجل وهو يصف بايدن بأنه "طاغوت"، فيما تصرخ امرأة قائلة: "من المؤسف أن تكون أمريكا وصلت إلى هذه النقطة.. إنه لأمر مؤسف".

يذكر أنه حسب استطلاع رأي، أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" في أغسطس، فإن 25 في المائة فقط من الأمريكيين يدعمون نهج بايدن في أفغانستان، في حين أن الغالبية العظمى غير راضية عنه.

المصدر: RT