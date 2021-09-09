لـ"توجيه رسالة".. طائرة تقل وزير الدفاع الهندي تنفذ هبوطا طارئا قرب حدود باكستان

نفذت طائرة تابعة للجيش الهندي على متنها مسؤولون كبار اليوم الخميس هبوطا طارئا على طريق للسيارات قرب حدود باكستان، ضمن إطار تدريب.

وهبطت طائرة النقل العسكرية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" التي كان على متنها وزيرا الدفاع، راجنات سينغ، والنقل البري، نيتين غادكاري، وقائد أركان سلاح الجو، المشير راكيش سينغ بهادوريا، بسلامة على الطريق رقم NH-925A في منطقة بارمر بولاية راجستان شمال غربي البلاد.

#WATCH | C-130J Super Hercules transport aircraft with Defence Minister Rajnath Singh, Road Transport Minister Nitin Gadkari & Air Chief Marshal RKS Bhadauria onboard lands at Emergency Field Landing at the National Highway in Jalore, Rajasthan pic.twitter.com/BmOKmqyC5u — ANI (@ANI) September 9, 2021

وأشار وزير الدفاع على حسابه في "تويتر" إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي يستخدم فيها طريقا وطنيا لتنفيذ عملية هبوط طارئ لطائرة تابعة لسلاح الجو في البلاد.

An Emergency Landing Facility (ELF) for the Indian Air Force (IAF) at Satta-Gandhav stretch on NH-925A near Barmer, Rajasthan was inaugurated today. This is for the first time that a National Highway has been used for emergency landing of aircraft of Indian Air Force. pic.twitter.com/KNzHQQmTlB — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 9, 2021

وأشار الوزير في كلمته عقب هبوط الطائرة إلى أن العمل جار حاليا على تجهيز 20 طريقا في مختلف أنحاء البلاد بمهابط خاصة بهبوط الطائرات الطارئ، مثل الطريق المذكور في بارمر، مشددا على أن إقامة هذا المهبط على مقربة من الحدود تبعث رسالة مفادها "أننا سنكافح بأي ثمن من أجل وحدتنا وتنوعنا وسيادة بلدنا".

المصدر: RT + NDTV