مصادر لـRT: فريق العمل المشترك يؤكد أن مطار كابل سيكون جاهزا لاستقبال الرحلات الدولية في غضون 3 أيام

أفاد موفد RT في العاصمة الأفغانية كابل بأن الخبراء العاملين على إعادة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي يتوقعون أنه سيكون جاهزا لاستئناف الرحلات الدولية في غضون الأيام القليلة القادمة.

ونقل موفد RT Arabic في كابل، خالد الجبوري، اليوم الخميس عن مصادر خاصة به قولها إن فريق العمل الأفغاني-التركي-القطري أكد أن المطار سيكون جاهزا لاستقبال الرحلات الدولية في غضون ثلاثة أيام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول طائرة بحرينية جديدة محملة بمساعدات إنسانية إلى مطار كابل.

وكان مطار حامد كرزاي الدولي قد استأنف بعض الرحلات الداخلية الأسبوع الماضي، بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه في نهاية أغسطس واستكمال حركة "طالبان" سيطرتها عليه.

المصدر: RT