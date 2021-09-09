السلطات الهندية تنقذ 82 شخصا بعد تصادم عبارتين

قالت الشرطة الهندية اليوم الخميس، إن السلطات أنقذت 82 شخصا بعد تصادم عبارتين للركاب في نهر بشمال شرق الهند.

وتسبب التصادم الذي حصل يوم أمس الأربعاء في غرق أحد القوارب بنهر براهمابوترا، ما أسفر عن مقتل شخص.

وقال قائد شرطة ولاية آسام بهاسكار ماهانتا إنه كان يخشى في البداية أن يكون العديد من الأشخاص مفقودين، لكن تم إنقاذ غالبية الركاب أو سبحوا إلى بر الأمان.

وذكر أشوك بارمان، نائب مفوض مدينة جورهات، أن أربعة ركاب تم إنقاذهم نقلوا إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم.

وكان هناك ما يقدر بنحو 120 شخصا على متن القاربين.

ووقع الحادث بالقرب من نيماتي غات، وهو ميناء نهري في جورهات ولم يتضح على الفور سبب التصادم. تم سحب القارب الثاني إلى الشاطئ بعد ذلك.

المصدر: AP