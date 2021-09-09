وزير الدفاع الأمريكي: تنظيم "القاعدة" قد يحاول التواجد في أفغانستان من جديد

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "تنظيم القاعدة المتطرف الذي استخدم أفغانستان كقاعدة من أجل مهاجمة الولايات المتحدة قبل عشرين عاما قد يحاول التواجد هناك من جديد".

وأشار أوستن في ختام جولته الخليجية التي استمرت أربعة أيام، الى ان "أمريكا تتوقع ألا تسمح حركة طالبان الأفغانية بتمدد التنظيم في البلاد"، مشددا على أن "الجيش الأمريكي قادر على احتواء القاعدة أو أي تهديد آخر للولايات المتحدة ينبع من أفغانستان، وذلك باستخدام طائرات مراقبة، وطائرات حربية متمركزة في أماكن أخرى، بما في ذلك دول الخليج".

هذا وتعهد قادة حركة طالبان في وقت سابق، "بعدم دعم القاعدة أو أي جماعات متطرفة أخرى من شأنها أن تهدد الولايات المتحدة".

المصدر: فرانس برس