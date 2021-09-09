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إسرائيل.. العثور على جثة امرأة في سيارة احترقت بانفجار قنبلة (فيديو)

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إسرائيل.. العثور على جثة امرأة في سيارة احترقت بانفجار قنبلة (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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عثر على جثة امرأة في سيارة محترقة بالقرب من بلدة ساجور شمالي إسرائيل مساء يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مسعفون من نجمة داوود الحمراء إنه كان من المستحيل تحديد جنس وعمر الضحية بسبب "طبيعة الإصابة"، ولكن بعد أن تم اخماد النيران المشتعلة في السيارة "عثرنا على ضحية دون علامات حيوية ومصابة بإصابات خطيرة في جميع أنحاء الجسم، وأعلنا وفاتها".

وذكر معهد أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب أن الضحية التي عثر عليها في السيارة أنثى.

وبحسب المعلومات بدأ الحريق في السيارة على ما يبدو نتيجة انفجار قنبلة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة قتل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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