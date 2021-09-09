إندونيسيا وأستراليا تجددان اتفاقية الدفاع بينهما وتوقعان اتفاقيات أمنية جديدة
Reuters
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قال وزراء في الحكومة الإندونيسية إن إندونيسيا وأستراليا جددتا اتفاق دفاع مشترك واتفقتا على تعزيز علاقات التدريب كجزء من سلسلة من الاتفاقات خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الخميس.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي بعد اجتماع مع نظيرتها الأسترالية ماريز باين إنه تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع والأمن السيبراني.
بدوره، قال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن "علاقات التدريب الدفاعي المشترك سيتم تعزيزها".
المصدر: "رويترز"
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