ترامب يعلق على نزع تمثال ضخم لأحد جنرالات الحرب الأهلية: لو أنه قاد قواتنا في أفغانستان..

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نزع نصب تذكاري لجنرال أمريكي بارز كان قد شارك في الحرب الأهلية بأنه مظهر لتدهور الثقافة الأمريكية.

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وقال ترامب عن الحادثة: "هذا مظهر من مظاهر تدهور الثقافة الأمريكية. يتم تدمير تاريخ الولايات المتحدة من قبل المتطرفين اليساريين، على الأمريكيين ألا يسمحوا بذلك".

وأسقط ترامب مصير هذا التمثال على الوضع في أفغانستان قائلا: "لو كانت قواتنا في أفغانستان تحت قيادة روبرت لي، لانتهت هذه الكارثة بانتصار كامل وشامل منذ سنوات عديدة. يا له من عار نعاني منه لأنه ليس لدينا عبقري مثل روبرت لي".

وكانت ولاية فرجينيا قد شهدت نقل أشهر نصب تذكاري للجنرال الكونفدرالي روبرت لي، وصدحت بالمناسبة الأغاني والهتافات من قبل نشطاء حركة "حياة السود مهمة".

وكان تمثال ضخم للجنرال الكونفدرالي الامريكي روبرت إدوارد لي على صهوة حصانه قد نزع من قاعدته وأنزال إلى الأرض في ولاية فرجينيا.

وكان الجنرال روبرت إدوارد لي قد قاد جيش القوات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأمريكية، فيما يعتبره الناشطون في مجال حقوق الإنسان رمزا لتمجيد العنصرية والعبودية في حق أصحاب البشرة السوداء، في حين أن هذا النصب التذكاري شيد قبل أكثر من قرن من الزمن

المصدر: تيليغرام