الزعيم لم يلق خطابا.. كيم جونغ أون يحضر الاستعراض العسكري بمناسبة يوم تأسيس الدولة

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استعراضا عسكريا أقيم في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الدولة (يوم 9 سبتمبر) ليلة الأربعاء الخميس بمشاركة قوات الاحتياطي وقوات الشرطة.

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وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس: "بمناسبة الذكرى السنوية الـ73 لتأسيس الدولة، أقيم الاستعراض العسكري للقوات المدنية والقوات الأمنية والعسكرية في ميدان كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ بحجم كبير، وظهر الرفيق كيم جونغ أون على منصة التفقد في الميدان وسط عزف موسيقى الترحيب في تمام الساعة 00:00 فجر اليوم التاسع من سبتمبر".

وحضر كيم جونغ الفعالية، دون أن يلقي خطابا، بينما قال سكرتير حزب العمال الحاكم لي إل هوان في خطابه "إن الاستعراض العسكري العظيم هو بمثابة احترام أسمى يقدمه أبناء الجمهورية للوطن الأم العزيز".

وأجري العرض العسكري اليوم بقيادة الحرس الأحمر للعمال والفلاحين وهو يساوي قوات الاحتياطي في كوريا الجنوبية، وتفقده سكرتير الحزب للنظام الهرمي جو يونغ وون. وسارت وحدات قوات الاحتياطي التابعة للأقاليم في أرجاء البلاد تحت قيادة السكرتير الحزبي المسؤول في كل إقليم .

ولم تشر وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى الأسلحة الاستراتيجية التي عرضت خلال الحدث.

كما شاركت في العرض وحدة الحجر الصحي الطارئ المسؤولة عن مكافحة الأمراض الوبائية (كوفيد-19) ووحدة تابعة لوزارة الصحة بالإضافة الى مشاركة وحدات الآليات المصاحبة بدرجات نارية وجرارات زراعية.

وأقيمت ألعاب نارية عند افتتاح وختام العرض العسكري، وتواصل حفل في الميدان بمشاركة شباب وطلاب بعد انتهاء العرض.

#NorthKorea celebrated the 73rd #anniversary of its foundation with a night time military parade in the capital, state media reported on Thursday, publishing photographs of marching rows of personnel in orange hazmat suits but no ballistic missiles. pic.twitter.com/yJdvduwzwa — 香港商報 (@hkcd_HK) September 9, 2021

North Korea held a military parade past evening. North Korea's missile capability is quite somthing, but why evening exactly? pic.twitter.com/WndRPxZrhV — WEIWEI DAI (@WEIWEIDAI4) September 9, 2021

Just in: Photos of North Korea's military parade overnight from Rodong Sinmun pic.twitter.com/woYQ5mODwo — Tom Fowdy (@Tom_Fowdy) September 9, 2021

المصدر: "يونهاب"