خبير مالي: لا أمل لـ"طالبان" بالحصول على أموال الاحتياطي المركزي

قال أستاذ القانون والعلوم المالية في جامعة "كورنيل" روبرت هوكيت، إن "طالبان" لا تمتلك أي فرصة للاستحواذ على احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، المقدرة بنحو 10 مليارات دولار.

وأشار هوكيت في حدث لموقع Business Insider، إلى أن "الأصول الأفغانية المجمدة في حسابات بنكية أمريكية قد تبقى على حالها لعقود قادمة"، مبينا أن "وصول طالبان لتلك الأموال مستحيل عمليا وقانونيا لأن طالبان غير معترف بها كحكومة شرعية من قبل الولايات المتحدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تتمتع بالسلطة القانونية لتجميد الأصول التي كانت في يد الحكومة عندما تم استبدالها بلا حكومة"، موضحا أن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن تصل فيها "طالبان" إلى مليارات الدولارات في الاحتياطي ستكون "إذا لم تعد طالبان" ذات الحركة التي يعرفها العالم. عندها قد ينظر إليهم كحكومة شرعية لأفغانستان.

ولفت هوكيت إلى أن "أفغانستان امتلكت أصولا في دول أخرى أيضا، وجميعهم بلا شك يقومون بذات الشيء"، مرجحا أن تكون الأموال الأفغانية المجمدة مصدرا لتعويضات قد يتم دفعها فيما لو رفع اللاجئون الأفغان دعاوى قضائية ضد "طالبان" بالارتباط مع سيطرة الحركة على بلادهم.

ومع وصول طالبان إلى السلطة، الشهر الماضي، جمدت وزارة الخزانة الأمريكية احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في المصارف الأمريكية، ومنعت "طالبان" من التصرف بمليارات الدولارات الموجودة لديها، كما ضغطت على صندوق النقد الدولي لتعليق تحويل أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية.

المصدر: Business Insider