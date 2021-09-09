بيونغ يانغ: بوتين وشي يهنئان كوريا الشمالية بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة

ذكر إعلام كوريا الشمالية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهدا في رسائل تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بـ"بذل الجهود لتعزيز العلاقات" مع بلاده.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن شي قوله "لقد حافظت أنا والأمين العام على اتصالات وثيقة، قادت العلاقات الثنائية للتطور بطريقة مستقرة، وبالتالي حققت نجاحا جيدا، مما زاد من إثراء الصداقة الثنائية التقليدية".

وأضاف مستخدما الاسم المختصر للاسم الرسمي لكوريا الشمالية: "أنا أقدر تطور العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية وأنوي تطوير روابط الصداقة والتعاون هذه على أسس طويلة المدى وبشكل مستقر".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بوتين بعث أيضا برسالة تهنئة إلى كيم وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية "على أساس تقاليد الصداقة الجيدة والاحترام المتبادل".

وتابعت الوكالة: "تعبيرا عن الإيمان بأن كلا البلدين سيعملان على تطوير الحوار الثنائي البناء والتعاون في مختلف المجالات من خلال جهودهما المتضافرة، أشارت الرسالة إلى أن ذلك سيلبي بلا شك مصالح الشعبين ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بأكملها".

وقد عززت كوريا الشمالية العلاقات مع عدد من الدول، بما في ذلك الصين وروسيا، وسط جمود مطول في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة والعقوبات العالمية التي تعيق اقتصادها.

وأقامت كوريا الشمالية فجر اليوم الخميس عرضا عسكريا كبيرا في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الدولة.

المصدر: "يونهاب"