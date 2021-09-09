المقاومة تعلن سيطرتها على 65 بالمئة من أراضي بنجشير الأفغانية

قال علي نزاري المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية، في حديث لشبكة "سي إن إن"، إن رجال المقاومة يسيطرون على 60-65 بالمئة من أراضي محافظة بنجشير الأفغانية.

وأضاف نزاري أن "جميع المواقع الاستراتيجية في بنجشير تحت سيطرتنا. قمنا بتنفيذ انسحاب تكتيكي من الطريق الرئيسي".

ووفقا له، تكبدت حركة طالبان، خسائر فادحة في المعارك الدائرة مع قوات المقاومة.

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وشدد نزاري، على أنه سيتم في المستقبل القريب "تطهير بنجشير بالكامل" من عناصر طالبان.

وكانت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان"، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، قد أعلنت بعد سيطرة طالبان على كابل وباقي المناطق في أفغانستان، عن مناهضتها للحركة وحذرتها من دخول ولاية بنجشير.

ولا تزال المعارك متواصلة في آخر معقل في أفغانستان مناهض لحكرة طالبان.

المصدر: نوفوستي