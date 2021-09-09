الخارجية الروسية حول التهديدات الإرهابية الجديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، في مقابلة مع "نوفوستي"، إن تهديد الإرهاب قد تطور كثيرا منذ الهجمات الإرهابية في سبتمبر 2001 في نيويورك.

وأضاف نائب الوزير الروسي، خلال رده على سؤال بهذا الخصوص: "بدون أي شك، من الصعب للغاية إنكار أن تهديد الإرهاب قد تطور كثيرا على مر هذه السنين".

إقرأ المزيد

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "ظهرت تحديات جديدة ولا يمكن للدول أن تتجاهلها". ومن بين هذه التحديات، ذكر نائب الوزير، استخدام المسلحين للطائرات المسيرة في التحضير لهجمات إرهابية وتنفيذها، وتكثيف أنشطة تجنيد الأنصار الجدد للجماعات الإرهابية داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون، والترويج للأفكار المتطرفة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، وكذلك ظهور مصادر تمويل جديدة من حيث المبدأ.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: لمواجهة التهديد الإرهابي في جميع هذه الاتجاهات "هناك تعاون متعدد الأوجه، على المستوى الثنائي وكذلك في مختلف المحافل الدولية، وتعتبر روسيا الاتحادية أحد أهم المشاركين فيه".

المصدر: نوفوستي