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وسائل إعلام: وفاة المسن في دار رعاية بألمانيا لا علاقة لها بلقاح كورونا

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وسائل إعلام: وفاة المسن في دار رعاية بألمانيا لا علاقة لها بلقاح كورونا
AFP David GANNON
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن وفاة الرجل في دار رعاية المسنين بمدينة أوبرهاوزن التي أعلن عنها في وقت سابق، غير مرتبطة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "راينيشيه بوست" عن مسؤولين محليين في المدينة قولهم إن "الشخص الذي توفي كان يعاني من مرض غير قابل للعلاج، ولم يتم تطعيمه (ضد في روس كورونا) من قبل".

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث عن رصد مشاكل صحية لدى 9 من أصل 90 شخصا في دار رعاية المسنين في أوبرهاوزن بعد إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وأشارت التقارير إلى أن المسنين تلقوا لقاح "فايزر"، وتم وضع 3 منهم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهم، وتوفي واحد منهم في وقت لاحق.

وتبين أن سبب وفاة الرجل لم يكن مرتبطا بالتطعيم. أما الاثنان الآخران، فتحسنت حالتهما، وغادرا قسم العناية المركزة.

يذكر أن التطعيم ضد فيروس كورونا بدأ في ألمانيا في ديسمبر الماضي. وتلقى 54.9 مليون ألماني أو 66% من سكان البلاد جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. وتم تطعيم 51.2 مليون شخص بالجرعتين.

المصدر: "تاس"

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