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مصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى كورونا في مقدونيا الشمالية

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مصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى كورونا في مقدونيا الشمالية
Reuters Ognen Teofilovski
مدينة تيتوفو في مقدونيا الشمالية (صورة من الأرشيف)
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أعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية فينكو فيليبتشيه عن مصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا.

ووقع الحادث في مدينة تيتوفو التي غالبية سكانها من الألبان، حيث سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونشب الحريق في المستشفى عند الساعة التاسعة مساء الأربعاء حسب التوقيت المحلي (الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش)، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد عدة ساعات.

وأشار وزير الصحة في تغريدة على "تويتر" إلى أن هناك 14 ضحايا مؤكدة، لكن عددها مرشح للارتفاع.

وقالت مصادر حكومية مقدونية لـ "رويترز" إن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المستشفى لحظة نشوب الحريق لا يزال مجهولا.

المصدر: "رويترز"

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