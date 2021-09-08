مصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى كورونا في مقدونيا الشمالية

أعلن وزير الصحة في مقدونيا الشمالية فينكو فيليبتشيه عن مصرع 14 شخصا جراء حريق في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا.

ووقع الحادث في مدينة تيتوفو التي غالبية سكانها من الألبان، حيث سجلت فيها أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونشب الحريق في المستشفى عند الساعة التاسعة مساء الأربعاء حسب التوقيت المحلي (الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش)، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بعد عدة ساعات.

Тетово 🙏🖤🙏 8.09.2021

Сочувство до семејствата на жртвите од пожарот во болницата! pic.twitter.com/ifBUEteF4n — Antonio Macedonian (@AMiloshoski) September 8, 2021

وأشار وزير الصحة في تغريدة على "تويتر" إلى أن هناك 14 ضحايا مؤكدة، لكن عددها مرشح للارتفاع.

وقالت مصادر حكومية مقدونية لـ "رويترز" إن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المستشفى لحظة نشوب الحريق لا يزال مجهولا.

المصدر: "رويترز"