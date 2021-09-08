 
مباشر

فرنسا تضع 32 مقاطعة في حالة "التأهب البرتقالي" بسبب الأمطار

أخبار العالم

فرنسا تضع 32 مقاطعة في حالة
AFP VALERY HACHE
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8tt

وضع معهد الأرصاد الجوية في فرنسا 32 مقاطعة في حالة "التأهب البرتقالي" لمواجهة مخاطر الأمطار والعواصف الرعدية التي ستمتد من الجنوب الغربي إلى منطقة إيل دو فرانس.

ووصف المعهد في نشرة حديثه له هذه الاضطرابات الجوية بأنها "ليست استثنائية"، مضيفا أنه في بعض الأحيان ستؤثر العواصف الرعدية القوية على بعض الأقاليم، مع تساقط البرد أحيانا بكميات كبيرة.

وكانت فيضانات قوية قد اجتاحت في وقت سابق من العام الجاري جنوب غرب فرنسا بعد أيام من الأمطار الغزيرة، واتخذت عدة مناطق من بينها شرق باريس استعدادات لمواجهة فيضانات قبل موجة برد كانت متوقعة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا