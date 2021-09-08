"طالبان": الاحتجاجات في أفغانستان ممولة من الخارج

قالت حركة "طالبان" الأفغانية إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد "يتم تمويلها من الخارج".

وجاء ذلك في بيان مقتضب نقلته قناة "الجزيرة" عن الحركة.

واحتج الأفغان في العاصمة كابل يوم الثلاثاء بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية فايز حميد إلى العاصمة بدعوة من "طالبان"، وكان معظم المتظاهرين من النساء.

واتخذت الاحتجاجات منعطفا داميا في هرات، حيث قتل شخصان وأصيب ثمانية بأعيرة نارية خلال مسيرة مناهضة لطالبان بحسب طبيب محلي.

وقال ذبيح الله مجاهد إن "هذه التظاهرات غير شرعية ما دامت المكاتب الحكومية لم تفتح ولم تعلن القوانين بعد" مطالبا وسائل الإعلام "بعدم تغطيتها".

المصدر: وكالات