مجموعة "إيكواس" تعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب

علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال قمة استثنائية لها عضوية غينيا في المجموعة على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد يوم 5 سبتمبر.

وقال وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري، إن الدول الأعضاء في المجموعة طالبت خلال القمة الافتراضية، اليوم الأربعاء، بعودة غينيا إلى النظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس المعزول ألفا كوندي فورا.

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واتفق زعماء دول غرب إفريقيا على إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى غينيا يوم الخميس. وبعد انتهاء عمل البعثة ستعيد المجموعة النظر في موقفها بشأن غينيا.

ولم يتم الإعلان عن أي عقوبات اقتصادية ضد غينيا في الوقت الحالي، خلافا لما كان مع مالي التي شهدت انقلابا عسكريا في أغسطس 2020.

وكانت مجموعة من العسكريين بقيادة الضابط مامادي دومبويا قد أعلنت عن الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي الذي كان يقود البلاد منذ 2010، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور. كما تعهد العسكريون بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية دون تحديد أي موعد لحدوث ذلك.

المصدر: "رويترز"