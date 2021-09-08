دبلوماسي: مسعود وصالح في أفغانستان وقواتهما تقاتل "طالبان"

ذكر سفير أفغانستان في طاجيكستان المعين من الحكومة السابقة، ظاهر أغبر، أن زعيم المقاومة في بنجشير، أحمد مسعود، ونائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، لا يزالان في أفغانستان.

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وقال أغبر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنه على اتصال منتظم بصالح وإن قادة المقاومة لا يمكن الاتصال بهم لأسباب أمنية.

وأوضح أغير: "أحمد مسعود وأمر الله صالح لم يفرا إلى طاجيكستان. الأنباء التي تحدثت عن مغادرة أحمد مسعود لبنجشير ليست صحيحة. إنه داخل أفغانستان".

وتابع قائلا: "أنا على اتصال مستمر بأمر الله صالح، وهو حاليا في بنجشير يدير حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وأضاف السفير الأفغاني أن قوات المقاومة ما زالت تقاتل حركة "طالبان" التي استولت على الحكم في البلاد.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة، لكن تم تأجيل ذلك في ظل مواجهة الحركة مقاومة شرسة من قبل القوات المناهضة لها في إقليم بنجشير بقيادة مسعود، الزعيم السياسي العسكري من أصل طاجيكي.

والثلاثاء أعلنت حركة "طالبان" عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد والتي كرمت عناصر في الحرس القديم للحركة.

المصدر: "رويترز" + وكالات