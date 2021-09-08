"الطاقة الذرية" تعلن عن تضرر معدات مراقبة تابعة لها في هجوم إسرائيلي على موقع نووي إيراني
Reuters Leonhard Foeger
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أعلنت الوكالة الدولة للطاقة الذرية عن "تضرر معدات تابعة لها بهجوم على موقع نووي إيراني نسب إلى إسرائيل في شهر يونيو الماضي".
وقالت الوكالة في تقرير أعدته أنه "تم تدمير كاميرات وأجهزة مراقبة تهدف لمراقبة النشاط النووي الإيراني، في هجوم نسب إلى إسرائيل على موقع نووي في محافظة كرج، حيث منعت طهران دخول مراقبي الوكالة إليه في فبراير الماضي".
وأضافت أن "الهجوم على الموقع أضر بقدرة الوكالة على مراقبة الأنشطة الإيرانية في الموقع".
المصدر: "كان"
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