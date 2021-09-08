أردوغان يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا الأزمة الأفغانية والوضع في ليبيا
AFP SAVO PRELEVIC /
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ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن الأخير بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الأفغانية، اليوم الأربعاء، وذلك قبل قمة لمجموعة العشرين ستنعقد في روما شهر أكتوبر.
وقال المكتب إن محادثة هاتفية "شاملة" استعرضت الخطوات التي يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة العشرين، اتخاذها بشأن أفغانستان، وإن دراغي جدد دعوته لأردوغان للمشاركة في قمة روما.
وبحث الزعيمان كذلك الوضع في ليبيا فضلا عن تعزيز الشراكة الإيطالية التركية في مختلف القطاعات.
المصدر: "رويترز"
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