مصدر: كوريا الشمالية أقامت عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى تأسيسها

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصدر مطلع أن كوريا الشمالية أقامت فجر الأربعاء عرضا عسكريا في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس الدولة.

وقال المصدر: "هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية أجرت عرضا عسكريا في بيونغ يانغ بعد منتصف اليل. العسكريون الكوريون الجنوبيون يحللون هذه المؤشرات".

ولم يوضح المصدر ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر العرض وما هي المعدات العسكرية التي شاركت فيه.

وفي وقت سابق تم رصد ما يقرب من حوالي 10 آلاف جندي في مطار رئيسي في بيونغ يانغ في إشارة محتملة إلى أن كوريا الشمالية تستعد لاستعراض عسكري قبل الذكرى السنوية الهامة، مثل يوم تأسيس الدولة في التاسع من سبتمبر، ويوم تأسيس حزب العمال الحاكم في العاشر من أكتوبر.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت كوريا الشمالية ستمارس ضغطا على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال الكشف عن أسلحة جديدة أثناء عرض عسكري ضخم، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، في جلسة برلمانية الاثنين: "سنتابع من كثب الاستعدادات للعرض العسكري ويوم العرض العسكري".

المصدر: "يونهاب"