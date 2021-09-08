بلينكن لـ"طالبان": أي دعم يتعين العمل على كسبه

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لـ"طالبان" بعد أن عينت الحركة حكومة مؤقتة إن "أي شرعية، وأي دعم يتعين العمل على كسبه".

جاءت تصريحات بلينكن بعد أن استضاف ونظيره الألماني اليوم الأربعاء اجتماعا افتراضيا لوزراء من 22 دولة بالإضافة إلى حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وكرر بلينكن رد الولايات المتحدة الأولي الحذر على إعلان "طالبان" تشكيلة حكومة مؤقتة، مشددا على أنه سيتم الحكم على الحكومة و"طالبان" من خلال أفعالهم.

وكان المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، عن التشكيلة الحكومة.

وقال إنه تم اتخاذ قرار بتعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

أما وزير الداخلية فهو سراج الدين حقاني، زعيم "شبكة حقاني" الفصيل الذي يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل حركة "طالبان"، وهو مطلوب للولايات المتحدة لمسؤوليته عن تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية والتخطيط والمشاركة في هجمات على القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وتكرم تشكيلة الحكومة عناصر من الحرس القديم للحركة حيث تم إعطاء مناصب محورية لمقربين من مؤسس "طالبان" الملا عمر.

المصدر: AP + RT