تخريب الأعلام التكريمية للجنود الأمريكيين الـ13 الذي قتلوا في أفغانستان

أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم تخريب أعلام معلقة في ولاية كاليفورنيا تكريما للجنود الـ13 الذين قتلوا الشهر الماضي في هجوم انتحاري على مطار كابل وتبناه تنظيم "داعش".

وتم عرض النصب التذكاري المكون من 13 علما أمريكيا وعلم واحد لمشاة البحرية على سياج جسر Ivy Street، حسبما ذكرت إدارة شرطة ريفرسايد، مشيرة إلى أن أحد المواطنين أبلغها عن تعرض الأعلام للتخريب.

وحتى اليوم، لم يتم اعتقال أي شخص وقالت الشرطة إنه ليس لديها وصف للمشتبه به.

وكان انفجار وقع بمحيط مطار كابل يوم 26 أغسطس أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 11 من مشاة البحرية الأمريكية وبحار وجندي بالجيش، بينما أصيب 18 آخرون من أفراد الخدمة الأمريكية. كما أودى الهجوم بحياة أكثر من 160 أفغانيا.

المصدر: "فوكس نيوز"