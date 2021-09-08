"طالبان" تستولي على السفارة النرويجية في كابل

قال السفير النرويجي لدى إيران سيغفالد هوج إن حركة "طالبان" الأفغانية استولت على السفارة النرويجية في العاصمة الأفغانية كابل.

وكتب هوج في تغريدة اليوم الأربعاء أن "طالبان تقول إنها ستعيدها إلينا لاحقا... ولكن زجاجات النبيذ سيتم تحطيمها أولا، وكذلك تدمير كتب الأطفال".

وأخلت النرويج موقعها الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية بمساعدة جارتها الاسكندنافية المجاورة الدنمارك، قبل أن تستولي "طالبان" على المدينة.

المصدر: "أسوشيتد برس"