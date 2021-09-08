خليفة ميركل المحتملة عن "الخضر": على ألمانيا التخلص من الأسلحة النووية الأمريكية

أعلنت أنالينا بيربوك، المرشحة لمنصب مستشار ألمانيا عن حزب "الخضر" عن موقفها الرافض لوجود الأسلحة النووية الأمريكية في بلادها.

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وقالت السياسية لقناة ARD التلفزيونية الألمانية اليوم الأربعاء إن ألمانيا يجب أن تصبح جزءا من المفاوضات الجارية حاليا بين روسيا والولايات المتحدة حول الأسلحة النووية، وخاصة حول الأسلحة الموجودة في ألمانيا.

وأضافت أن لبلادها الآن "فرصا سانحة" بهذا الشأن ولا بد من الاستفادة منها.

وأكدت بيربوك أنه في حال فوزها بالانتخابات البرلمانية أو حصولها على مقعد في الائتلاف الحاكم فهي ستطالب بأن تقوم الولايات المتحدة بنقل ترسانتها النووية من أراضي بلادها.

المصدر: Lenta.ru