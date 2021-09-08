البابا فرنسيس يندد باستمرار "استعباد" النساء في العالم

أعرب البابا فرنسيس عن أسفه لوضع النساء في العالم مقارنة مع الرجال، متحدثا خلال جلسته العامة الأسبوعية عن "استعباد" لا يزال يطال النسوة اللواتي "لا يتمتعن بالفرص عينها كالرجال".

وقال البابا في تصريحات خرج فيها عن نص خطابه المكتوب: "كم من مرة سمعنا عبارات مسيئة تجاه النساء؟ كم مرة سمعنا عبارة لكننا لن نفعل شيئا فهذه قضية نسائية؟".

وشدد على أن "الرجال والنساء يتمتعون بالكرامة عينها لكن في التاريخ والحاضر أيضا، ثمة استعباد للمرأة. النساء لا يحظين بالفرص عينها كالرجال"، وذلك في ختام تعليقه بشأن المساواة في نظر الله بين جميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

المصدر: "أ ف ب"