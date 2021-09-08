منفذو انقلاب غينيا يطلقون سراح العشرات من السجناء السياسيين

أطلق منفذو الانقلاب في غينيا سراح حوالي 80 سجينا سياسيا كانوا محتجزين في عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي.

واستقبلت حشود من المشجعين السجناء المحررين في العاصمة كوناكري، الذي أوقف معظمهم تم خلال احتجاجات حاشدة العام الماضي على مستوى البلاد ضد خطة كوندي للترشح لولاية ثالثة.

وقال إسماعيل كوندي، عضو حزب UFDG المعارض: "أشعر بالحرية"، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها في السجن كانت صعبة، لكنه يأمل الآن في مستقبل أفضل لبلاده.

وأضاف: "إنه شعور لا يمكنك تفسيره، أن تحرم من حريتك لمدة 12 شهرا بسبب مثل هذه الأشياء التافهة وأن يطلق سراحك في ظل هذه الظروف.. لا يمكنك تفسير ذلك".

وشهدت غينيا الأحد انقلابا عسكريا على السلطة قاده دومبويا، العقيد في القوات الخاصة، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي وأعلن الأحد عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد، الفا كوندي، وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

واستدعى دومبويا الاثنين وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في أجهزة كوندي إلى اجتماع أعلن عدم حضوره "تمردا" ضد السلطة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم لجنة التجمع الوطني والتنمية.

المصدر: BBC + RT