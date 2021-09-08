البرازيل.. استجواب مساعد سابق لترامب على خلفية "أفعال مناهضة للديمقراطية"

قال جيسون ميللر، المساعد السابق للرئيس الأمريكي السابق دونال ترامب، إن الشرطة البرازيلية استجوبته لمدة ثلاث ساعات في مطار بالبرازيل بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح ميلر، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة GETTR لوسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لترامب، أنه وأفراد آخرين كان مسافرا معهم كانوا يغادرون البرازيل بعد حضور مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) عندما تم استجوابهم لمدة ثلاث ساعات في المطار، مضيفا أنهم "ليسوا متهمين بأي مخالفات".

وقال: " لقد أبلغناهم أنه ليس لدينا ما نقوله، وتم إطلاق سراحنا في النهاية للعودة إلى الولايات المتحدة"، مشددا على أن "هدفنا المتمثل في مشاركة حرية التعبير حول العالم مستمر".

وبحسب المعلومات، جاء التحقيق مع ميلر على خلفية تحقيق في "أفعال مناهضة للديمقراطية" بعد لقائه بالرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، وفقا لموقع "متروبولس" البرازيلي.

وجاء أمر استجواب ميلر من قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، الذي فتح في أغسطس تحقيقا في مزاعم غير مثبتة قدمها الرئيس بولسونارو بأن الانتخابات الفيدرالية التي ستجري في البلاد لعام 2022 تشوبها عمليات احتيال، وفقا لمجلة "فوربس".

هذا و نظم بولسونارو احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البرازيل يوم أمس الثلاثاء، يوم عيد الاستقلال، مما أثار قلق بعض النقاد من أن هذه الاحتجاجات تمهد للاستيلاء على السلطة في المستقبل.

وقال بولسونارو لمؤيديه الأسبوع الماضي: "لدي ثلاثة بدائل في المستقبل: السجن أو القتل أو النصر"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف: "يمكنكم أن تكونوا على يقين من أن الخيار الأول لن يحدث".

وأصدرت مجموعة تضم أكثر من 150 رئيس دولة ووزير ومشرع من 26 دولة بيانا يوم الاثنين أعربوا فيه عن قلقهم من أن المظاهرات في البرازيل يمكن أن تتحول إلى "تمرد" يهدد الأعراف الديمقراطية في البلاد.

المصدر: The Hill