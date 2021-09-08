"فوكس نيوز": الخارجية الأمريكية عرقلت رحلات الإجلاء الخاصة من أفغانستان

عرقلت وزارة الخارجية الأمريكية رحلات الإجلاء الخاصة من أفغانستان على الرغم من أنها أقرت بأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى تصريح رسمي للطائرات للهبوط في دول أخرى، بحسب Fox news.

وقالت القناة الأمريكية إنها اطلعت على رسائل إلكترونية، تظهر أن وزارة الخارجية رفضت منح الموافقة الرسمية لرحلات الإجلاء الخاصة من أفغانستان للهبوط في دول ثالثة. وعلاوة على ذلك، صرحت وزارة الخارجية صراحة أنه لن يسمح لرحلات الطيران العارض، حتى تلك التي تحتوي على مواطنين أمريكيين، بالهبوط في القواعد الجوية التابعة لوزارة الدفاع.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى تهديدات أمنية محتملة من هبوط طائرات مستأجرة في قواعد عسكرية، قائلين إنهم يفتقرون إلى الموارد على الأرض للتحقق بشكل كامل من بيانات الرحلة.

وذكرت "فوكس نيوز" أن إريك مونتالفو، الذي نظم سلسلة من الرحلات الجوية الخاصة لإجلاء أولئك الذين تقطعت بهم السبل في أفغانستان، شارك هذا البريد الإلكتروني وغيره معها "بعد أن أعاقت البيروقراطية الفيدرالية جهود الإجلاء التي قام بها مرارا".

وذكرت رسالة بريد إلكتروني يعوجد تاريخها إلى الأول من سبتمبر وأرسلها مسؤول في وزارة الخارجية إلى مونتالفو: "لا يسمح لأي طائرة مستأجرة بالهبوط في قاعدة العديد الجوية (في قطر). في الواقع، لا يسمح لأي طائرة مستأجرة بالهبوط في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن جميعها، باستثناء احتمال أن تسمح السعودية بذلك".

وأضافت الرسالة: "تحتاج إلى العثور على وجهة أخرى ولا يمكن أن تكون هذه الوجهة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن بعض الدول الثالثة قد تطلب موافقة رسمية من وزارة الخارجية قبل قبول الرحلات الجوية المستأجرة الخاصة، فإن الوزارة لن تعطي هذه الموافقة".

المصدر: "فوكس نيوز"