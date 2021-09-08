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مسؤول إيراني: على فرنسا أن تتذكر هروب رفيقتها بريطانيا من أفغانستان بـ"زي نسائي"

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مسؤول إيراني: على فرنسا أن تتذكر هروب رفيقتها بريطانيا من أفغانستان بـ
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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وجه عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، نصيحة لفرنسا بخصوص تدخلها في الشؤون الإيرانية.

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وقال علي رضا سليمي: "أنصح فرنسا بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية، فقد ولى زمن التحكم والغطرسة".

ورأى سليمي أنه "يتعين على فرنسا أن تتذكر هروب رفيقتها بريطانيا من أفغانستان بزي نسائي!".

المصدر: RT

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