مسؤول إيراني: على فرنسا أن تتذكر هروب رفيقتها بريطانيا من أفغانستان بـ"زي نسائي"
Reuters LISI NIESNER
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وجه عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، نصيحة لفرنسا بخصوص تدخلها في الشؤون الإيرانية.
وقال علي رضا سليمي: "أنصح فرنسا بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية، فقد ولى زمن التحكم والغطرسة".
ورأى سليمي أنه "يتعين على فرنسا أن تتذكر هروب رفيقتها بريطانيا من أفغانستان بزي نسائي!".
المصدر: RT
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