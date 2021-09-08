مسؤولان إثيوبيان لـ"رويترز": قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة
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اتهم مسؤولان محليان في ولاية أمهرة الإثيوبية قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة بقتل 120 مدنيا في قرية بالولاية.
اتهم مسؤولان محليان في ولاية أمهرة الإثيوبية قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة بقتل 120 مدنيا في قرية بالولاية.
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