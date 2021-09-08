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مسؤولان إثيوبيان لـ"رويترز": قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة

مسؤولان إثيوبيان لـ"رويترز": قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة

أخبار العالم

مسؤولان إثيوبيان لـ
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اتهم مسؤولان محليان في ولاية أمهرة الإثيوبية قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة بقتل 120 مدنيا في قرية بالولاية.

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