 
مباشر
عاجل
مسؤولان إثيوبيان لـ"رويترز": قوات تيغراي قتلت 120 مدنيا في قرية بولاية أمهرة

إيران..استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد "طالبان" و"التدخل الباكستاني" بالشأن الافغاني (فيديو + صور)

أخبار العالم

إيران..استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد
Reuters ERIC GAILLARD
احتجاج ضد "طالبان" في فرنسا (صورة تعبيرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8mi

استمرت اليوم الأربعاء، الوقفات الاحتجاجية في العاصمة الإيرانية طهران ، ومدينة مش، ضد حركة "طالبان" و"التدخل الباكستاني" في الشأن الافغاني.

إقرأ المزيد
طهران تدين هجوم حركة
طهران تدين هجوم حركة "طالبان" على ولاية بنجشير الأفغانية

هذا ووردت أنباء حول تواجد أمني كثيف في الشوارع المحيطة بالسفارة الباكستانية بطهران.

إيران..استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد
إيران..استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد
إيران..استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد

إيران..استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا