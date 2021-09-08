إيران..استمرار الوقفات الاحتجاجية ضد "طالبان" و"التدخل الباكستاني" بالشأن الافغاني (فيديو + صور)

استمرت اليوم الأربعاء، الوقفات الاحتجاجية في العاصمة الإيرانية طهران ، ومدينة مش، ضد حركة "طالبان" و"التدخل الباكستاني" في الشأن الافغاني.

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هذا ووردت أنباء حول تواجد أمني كثيف في الشوارع المحيطة بالسفارة الباكستانية بطهران.

المصدر: RT