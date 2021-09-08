إعلام إسرائيلي: كاميرات المراقبة أظهرت وصول الأسرى الفارين إلى الناعورة.. اشتروا أغراض واستحموا

أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن "كاميرات المراقبة التي استولت عليها الشرطة الإسرائيلية في بلدة الناعورة قرب العفولة، أظهرت وصول الأسرى الفارين الستة إلى البلدة".

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وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الأسرى الفارين "دخلوا إلى أحد المحال التجارية، واشتروا بعض الاحتياجات، ومن ثم توجهوا إلى حمام، واستحموا، وبدلوا ملابسهم، وتحدثوا كذلك إلى عدد من الشبان في البلدة".

هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية الناعورة واعتقلت ثلاثة شبان منها، يشتبه بأنهم "قدموا المساعدة للأسرى المتحررين بعد أن صادروا كاميرات المراقبة، واستندوا في ذلك أيضا إلى مصادر عربية من الداخل".

وكشف موقع "يديعوت أحرونوت" العبري معلومات حول ما حدث في الناعورة، مشيرا إلى أن الأخبار "تمحورت حول اشتباه بدخول الأسرى إلى المسجد، والاستحمام فيه، وتبديل ملابسهم".

المصدر: RT