قائد الجيش الإيراني: ربما تنوي إسرائيل الانتحار خوفا من الموت
Reuters WANA NEWS AGENCY
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رأى القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، أن "إسرائيل قد تكون أدركت قرب زوالها، ربما تنوي الانتحار خوفا من الموت".
وقال القائد العام للجيش الإيراني: "إسرائيل لديها نقاط ضعف كثيرة تسببت لها بهزائم كبيرة ومتعددة على مدى الأعوام السابقة"
وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قد أعلن في وقت سابق أن لدى الجيش الإسرائيلي "عددا من خطط العمل المتنوعة" في حال تقرر "الهجوم على إيران".
المصدر: "RT + "I24
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