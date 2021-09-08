تركيا تعلن مقتل 13 كرديا في محاولتهم الهجوم على منطقة "درع الفرات" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد (قتل) 13 كرديا بزعم تحضيرهم لهجوم على منطقة عملية "درع الفرات" بشمال سوريا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية: " تم تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أثناء تحضيرهم لهجوم على منطقة عملية درع الفرات بشمال سوريا".

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وجاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع عبر "تويتر"، أكدت فيها على "إنزال الجيش التركي ضربة قاسية جديدة بالتنظيم الإرهابي".

وكانت الدفاع التركية قد أعلنت أيضا يوم الجمعة الماضي "تحييد 5 إرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في منطقة عمليات "نبع السلام" بشمال سوريا.

المصدر: الأناضول