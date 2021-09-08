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الحرس الثوري الإيراني: يجب اخراج الجماعات الإرهابية من شمال العراق وسنتعامل معها إذا تحركت

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الحرس الثوري الإيراني: يجب اخراج الجماعات الإرهابية من شمال العراق وسنتعامل معها إذا تحركت
Reuters Morteza Nikoubazl
عناصر من الحرس الثوي الإيراني
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شدد القائد في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد تقي أوصانلو، على أنه "يجب طرد الجماعات الإرهابية من المنطقة الشمالية للعراق".

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وأشار محمد تقي أوصانلو إلى أنهم "قد أعلنوا ذلك مرارا للمسؤولي في تلك المنطقة".

وأضاف القائد في القوة البرية: "إذا اتخذت الجماعات الإرهابية إجراءات غير حكيمة، فسنواجهها، وإذا تحركت هذه الجماعات، فمن حقنا التعامل معها".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد أنه يتعين على الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق أن تمنع الإرهابيين (الإيرانيين) من تحويل الإقليم إلى مرتع لهم لتهديد ايران.

المصدر: RT

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